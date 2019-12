I pacchi dono danneggiati dai vandali a Tempio.

Emergono testimonianze relative ai danni arrecati ieri alle decorazioni natalizie in via Roma a Tempio. A detta di alcuni residenti un’auto di piccole dimensioni, forse una Smart, sarebbe entrata nel tratto finale di via Roma chiuso al traffico e avrebbe iniziato a compiere una sorta di slalom tra i pacchi colpendone alcuni.

Uno in particolare, come riportato ieri, è stato sfondato nella parte bassa e altri hanno subito leggeri danni. Non solo un atto vandalico quindi, ma la manifestazione di un totale disinteresse verso le regole.

