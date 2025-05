Visita del Prefetto a Tempio, vertice sull’ordine pubblico e sicurezza

Il vertice sulla sicurezza a Tempio col Prefetto.

Martedì 13 maggio, alle ore 10:30, Tempio Pausania riceverà la visita istituzionale del Prefetto di Sassari Grazia La Fauci.

L’evento rappresenta un’occasione importante per fare il punto con l’amministrazione comunale e i responsabili delle Forze dell’ordine sulle questioni relative all’ordine pubblico e alla sicurezza in città, anche nell’ottica di un consolidamento del ruolo di Tempio come capoluogo della provincia della Gallura Nord-Est Sardegna.

Nell’occasione il Prefetto La Fauci visiterà anche le principali infrastrutture presenti in città, tra cui il Palazzo della Provincia, le caserme dei carabinieri e della polizia e il vecchio carcere “La Rotonda”. La visita del Prefetto di Sassari è un’opportunità che contribuisce a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, nell’interesse dell’intera collettività e del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui