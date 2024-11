Palazzina esplosa a Trinità: come sta il 78enne ferito

Le condizioni del ferito nella palazzina esplosa a Trinità.

Oriello Canali, 78 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari dopo l’esplosione del suo appartamento in via delle Poste a Trinità d’Agultu. L’uomo ha riportato ustioni sul 70% del corpo ed è rimasto ferito nel crollo parziale della palazzina.

L’incidente, avvenuto domenica mattina, sarebbe stato causato da una fuga di gas: una scintilla o il calore di una luce elettrica potrebbero aver innescato la detonazione, che ha devastato l’edificio a due piani. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno estratto Canali dalle macerie e salvato una donna bloccata al secondo piano.

L’intero stabile è stato dichiarato inagibile a causa dei gravi danni strutturali. L’esplosione ha spaventato i residenti, accorsi in strada dopo aver udito il forte boato. Sul posto sono intervenuti carabinieri della Compagnia di Valledoria e il sindaco Giampiero Carta, che ha disposto la chiusura della strada.

