La Corsica resta isolata, non c’è neanche la nave alternativa

Difficoltà nei collegamenti marittimi tra Sardegna e Corsica.

La vicenda dei collegamenti marittimi tra Sardegna e Corsica, già segnata da continui disagi, non sembra vicina a una soluzione. La motonave Moby Zaza, destinata a sostituire il traghetto Giraglia in avaria, è ancora ferma a Livorno e non raggiungerà Golfo Aranci nei prossimi giorni. Nel frattempo, il peggioramento delle condizioni meteo rende insicuro l’approdo in Corsica, aumentando l’incertezza per i passeggeri in attesa.

La situazione sta esasperando i passeggeri e gli autotrasportatori bloccati. Le critiche si concentrano sull’apparente disinteresse delle autorità e sull’inefficiente gestione del servizio di continuità territoriale marittima, che, nonostante i costi a carico della Regione Sardegna, procede a singhiozzo, lasciando molti senza risposte né rimborsi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui