Slitta il processo a Gianluca Vacchi per la villa in costruzione a Porto Cervo

Gianluca Vacchi non ha ricevuto la notifica della chiusura delle indagini, slitta il processo per la sua mega villa a Porto Cervo. Il cantiere resta bloccato, così come l’ter giudiziario sui presunti abusi dell’imprenditore-influencer. La Procura di Tempio sta indagando sulla maxi villa in costruzione a Pantogia, ma manca un passaggio formale.

Il cantiere della dimora di lusso dedicata a sua figlia resta bloccato. Nessuno può toccare nulla dove stava sorgendo la villa da 15 milioni con campi da padel, discoteca, due lodge con suite e 15 camere. Il progetto però sarebbe totalmente abusivo, secondo gli accertamenti del Corpo forestale. Ma Vacchi non avrebbe ricevuto la notifica della chiusura delle indagini e questo ferma tutto l’iter e farà passare altro tempo prima del processo. Con lui sono coinvolti l’impresario Giovanni Maria Filigheddu e il progettista Giovanni Faggioli.

