Al via lo screening da martedì 22 dicembre.

Partirà martedì 22 dicembre lo screening con tamponi rapidi in modalità drive in per la ricerca di soggetti positivi al coronavirus a Trinità d’Agultu e Vignola.

I tamponi verranno effettuati in auto, nel parcheggio antistante il cimitero comunale a partire dalle ore 10 del mattino sino alle ore 13 e nel pomeriggio dalle 14 e 30 sino alle 19, e comunque sino ad esaurimento delle scorte.

Gli interessati, massimo due per automobile, potranno accedere al piazzale da via Petra Bianca e uscire in direzione di via Al Mare. Il test è riservato solo per i residenti nel Comune. I cittadini interessati per qualunque informazione è possibile chiamare al numero 0795626314 lunedì e martedì dalle 9 alle 12.

(Visited 43 times, 48 visits today)