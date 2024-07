Aggius pronta per la sesta edizione di “Martedì nel Borgo”

Dopo la fine di Etnosfera Aggius guarda avanti: per il sesto anno la manifestazione “Martedì nel Borgo”, un progetto nato nel 2019. Nasce dalla collaborazione tra la Pro loco Aggius, l’amministrazione comunale e di tutte le attività di via Roma. Pensato principalmente per dare ulteriore spazio e visibilità agli artigiani locali e del territorio e per arricchire l’offerta turistica e culturale dell’entroterra gallurese nel periodo estivo.

Il programma da luglio a settembre

L’appuntamento, a cadenza fissa, vedrà impegnati tutti i martedì dal 9 luglio al 3 settembre (eccetto il 13 agosto) dalle 19 alle 23, accompagnati da musica, degustazioni, incontri ed attività ogni volta diverse.

Per l’inaugurazione è attesa la sfilata di maschere tradizionali con il gruppo Sos Corriolos di Neoneli, per il 16 luglio un reading a cura di Paola Soriga su Grazia Deledda, Joyce Lussu e Maria Giacobbe, mentre il 23 ci sarà l’incontro con la scrittrice Cristina Caboni. Il 30 luglio spazio alla tanto attesa Gran Festa d’Estate con l’immancabile degustazione della zuppa gallurese e l’esibizione dei gruppi folk Città di Tempio e “A Pacchianeddra Sansustisa” della Calabria.

Nel mese di agosto farà tappa ad Aggius il Silent Sardinia festival (6 agosto) mentre per due date (sempre il 6 e il 27 agosto) spazio al percorso enogastronomico in finger a cura di Gabriella Sechi, chef del Vallicciola Nature Hotel in collaborazione con le cantine del territorio. Ancora il 27 agosto sarà dedicato alla cultura locale con il trekking urbano dal titolo “Bandera d’alligria. Viaggio nella storia sulle ali della poesia” a cura di Nicola Vasa. Per finire il 3 settembre Vanessa Roggeri presenta il suo ultimo libro “Il ladro di scarabei”.

In occasione dei martedì il sistema museale di Aggius aprirà le porte ai visitatori dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 21:00. Per info e dettagli sul programma è possibile visitare le pagine facebook e instagram Martedì nel borgo e Pro Loco Aggius.

