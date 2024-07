Cori e balli a Brunella, nel parco di Tepilora

Sabato 13 luglio, Brunella, la piccola frazione di Torpè, ospita l’evento “Tra…monti nel Parco di Tepilora“, alla sua prima edizione. Il piccolo borgo tra i verdi monti del parco sarà impreziosito da circa venti espositori di artigianato e agroalimentare. Qui, si potranno acquistare manufatti di diversa fattura, dal legno alla ceramica, dai cestini alla coltelleria. Ma anche prodotti come sa pompia, mirto, carapigna, torrone e olio. Presso alcuni stand sono previste anche delle dimostrazioni di arti e mestieri. A partire dalle 17:30, nei diversi punti di ristoro, verranno serviti i piatti tipici della tradizione culinaria sarda. Passeggiando per le vie del paese, ci si imbatterà nelle fotografie dei paesaggi del Tepilora, immortalati da Mario Cadinu. Ad arricchire il percorso, anche dei murales realizzati dagli abitanti del luogo, che raccontano alcune delle vicende legate alla vita di Brunella.

Programma e organizzazione

La mattina verrà animata dal concorso di pittura estemporaneo per le vie del borgo, ma l’evento vero e proprio verrà inaugurato alle 17:30 presso il salone della casa parrocchiale. Alle ore 18, presso lo stesso salone, Domenico Ruiu, esperto fotografo naturalista, esporrà il proprio documentario fotografico sul Parco naturale di Tepilora. Dalle ore 19, balli e canti tradizionali itineranti scalderanno l’atmosfera. Ad esibirsi per la parte canora, il Coro Stellaria Santu Nigola di Brunella, il Coro Donu Reale di Buddusò e il Coro Montalbo di Siniscola. Il gruppo folk Beata Vergine di Rimedio di Ozieri e il mini gruppo folk di San Lorenzo, invece, intratterranno il pubblico con le loro danze. L’evento culminerà in piazza Matteotti, dove alle 22:30 si terrà la premiazione del concorso di pittura. A seguire, il proseguimento dei balli sardi con la partecipazione di Davide Caddeo di Dualchi.

I parcheggi sono situati presso il campo sportivo comunale di Galistru, dove sarà attivo anche un servizio navette. Per qualsiasi informazione, ci si potrà rivolgere all’info point situato al centro del paese.

