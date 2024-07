Affitti alle stelle a Olbia, Zona Bandinu tra le più care in tutta la Sardegna

La nuova analisi sugli affitti nei quartieri di Olbia.

Sale il canone degli affitti a Olbia e zona Bandinu diventa uno dei quartieri più cari della Sardegna e quello più costoso della città e di tutta la provincia di Sassari. Nel rione periferico, quasi esclusivamente composto di villette, andare a vivere in affitto non è una scelta molto economica.

Lo ha rivelato il nuovo rapporto dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, relativo alle locazioni, nella seconda parte dell’anno 2023, che ha continuato a registrare su dato nazionale un aumento dei canoni di locazione del +4,2% per i monolocali, del +3,6% per i bilocali e del +3,4% per i trilocali.

Il quartiere Bandinu.

Per quanto riguarda i canoni di affitto, zona Bandinu ha superato i prezzi di Pittulongu, che da sempre è il quartiere dove i prezzi delle case sono più alti. Qui i costi mensili da sostenere per un monolocale sono mediamente di 500 euro al mese, che salgono a 700 euro per un bilocale, fino ai 900 euro per un trilocale, contro i 750 per un tre locali a Pittulongu.

Nel rapporto vengono analizzate anche altri quartieri della città, la più economica è zona Baratta, quartiere più colpito dalle alluvioni del 2013 e 2015. A Baratta si va dai 350 per un monolocale e può essere una scelta economica per chi vuole andare a vivere da solo e spendere poco. I canoni di locazione salgono mediamente a 500 euro per quanto riguarda i bilocali, fino ai 650 per i trilocali.

I dati nell’Isola.

Se si guarda al dato regionale, i canoni di locazione del quartiere Bandinu sono tra i più alti nell’Isola. Solo in zona San Benedetto e piazza Repubblica – via Dante e Teatro Lirico, a Cagliari, e a San Benedetto, a Quartu, si spende di più per un affitto rispetto al rione della periferia olbiese. Nel primo quartiere il costo mensile di un trilocale è di 1000 euro e lo stesso anche nel secondo luogo di Cagliari. Il prezzo minimo, per un monolocale, è di 550 euro in entrambi i quartieri del capoluogo sardo, superando di soli 50 euro il prezzo medio di zona Bandinu. A Teatro Lirico il prezzo per un trilocale è di 900 euro al mese. A San Benedetto (Quartu) il costo medio di un trilocale è di 1000 euro.

