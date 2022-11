Donna incinta ferita ad Aglientu, l’auto su cui viaggiava si è ribaltata

Donna incinta ferita ad Aglientu

Una donna incinta è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Sassari perché è rimasta coinvolta in un incidente stradale ad Aglientu. Non sono ancora chiare la dinamica e le cause, ma l’auto su cui viaggiava è uscita fuori strada e si è ribaltata. La donna, che si trova tra il settimo e l’ottavo mese di gestazione, ha riportato diverse contusioni. Per questo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 per trasportarla, in fretta e in sicurezza, fino a Sassari. Ora si trova lì, ricoverata, nelle mani dei medici.

