Aglientu, consigliere comunale arrestato con la droga: le indagini

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9 Giugno 2026

di Maria Verderame

La vicenda del consigliere arrestato ad Aglientu.

Vanno avanti le indagini per la vicenda sul consigliere comunale di Aglientu inseguito dai carabinieri con un altro uomo e trovato in possesso di droga. La notizia ha sconvolto il paese della Gallura e l’amministrazione comunale è dovuta intervenire nelle ultime ore. Lo ha fatto attraverso la pagina ufficiale con una nota nella quale il sindaco Demuro scrive che è ”doveroso intervenire a nome di tutta l’amministrazione per senso di responsabilità e trasparenza verso i nostri cittadini”.

Il primo cittadino ha dichiarato che: ”i fatti contestati riguardano la sfera strettamente personale del consigliere e non hanno alcuna attinenza con l’attività amministrativa del nostro Comune, che si è sempre svolta e continuerà a svolgersi nel segno della massima legalità e correttezza. Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, con l’auspicio che la vicenda possa essere chiarita nelle sedi competenti”.

Le indagini.

La vicenda è recente e risale al 5 giugno 2026, quando i carabinieri di Aglientu, con il supporto del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tempio Pausania e della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valledoria, hanno arrestato in flagranza due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio da parte del personale dell’Arma. Durante questa attività i militari hanno intimato l’alt a un’auto, ma il conducente non aveva fermato la vettura, ma ha accelerato. I carabinieri parlano di ”manovre pericolose che hanno messo a rischio l’incolumità degli operatori”.

I militari di Aglientu non hanno potuto fare altro che avviare un inseguimento durato circa 25 chilometri, conclusosi nella località di Rena Majore. Nel corso della fuga, i due occupanti hanno tentato di disfarsi di droghe e di una somma di denaro contante, lanciando il materiale dal veicolo.

Il successivo sopralluogo effettuato dai carabinieri lungo il percorso dell’inseguimento ha consentito di recuperare e sequestrare quanto abbandonato, risultato riconducibile all’attività di spaccio. A seguito della perquisizione del mezzo, del rinvenimento della droga di cui avevano tentato di disfarsi e delle successive verifiche presso l’abitazione degli arrestati, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente circa 2 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra diverse tipologie di droga, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Ora i due soggetti si trovano nel carcere di Tempio Pausania su disposizione dell’autorità giudiziaria.

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