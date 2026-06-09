Il Deffenu di Olbia vince il Premio Deiana e va a Benetutti

Il Premio Deiana all’istituto Deffenu di Olbia.

Si è conclusa con una visita di istruzione a Benetutti, all’insegna dello scambio culturale e della valorizzazione del territorio, l’esperienza dell’Istituto Tecnico Statale “Attilio Deffenu” di Olbia, tra i vincitori dell’ottava edizione del Concorso Regionale “Graziano Deiana”. Il riconoscimento, promosso dall’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della campagna “Nessuno è straniero all’Umanità”, è stato assegnato al progetto “In onda con te”, realizzato in collaborazione con il Laboratorio interculturale per l’integrazione Labint e l’associazione multiculturale New Generation on the Wave Aps.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro di iniziative territoriali dedicate all’inclusione e al dialogo interculturale, già portate avanti negli anni da reti educative e sociali attive a Olbia, in sinergia con scuole e terzo settore. La tappa finale del percorso ha trasformato Benetutti in un vero laboratorio di cittadinanza attiva e scambio culturale. Il gruppo dell’istituto olbiese è stato accolto da una comunità locale che, con il supporto della Protezione Civile e il coordinamento della professoressa Claudia Carente, ha accompagnato studenti e partecipanti in un itinerario tra storia, archeologia e tradizioni.

Tra le tappe, la visita alle Domus de Janas di Luzzanas, l’area termale di San Saturnino e la chiesa campestre dedicata al santo, fino all’osservazione del prezioso retablo di Sant’Elena nella chiesa parrocchiale. Particolare rilievo è stato dato al momento conviviale, con un pranzo in agriturismo e la degustazione dell’Arvisionadu, vitigno autoctono valorizzato dalla Confraternita locale.

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Un’occasione che ha favorito il confronto tra studenti, giovani di seconda generazione e adulti migranti, attraverso il linguaggio universale del cibo e della traditione. Il racconto ha intrecciato anche memorie di emigrazione sarda, con testimonianze di rientri dall’estero, in un dialogo tra identità locali e percorsi globali. Il progetto conferma il ruolo dell’Istituto “Deffenu” como presidio educativo aperto al territorio e attento ai temi della cittadinanza globale, in continuità con altre esperienze scolastiche già orientate all’innovazione didattica e all’internazionalizzazione. Accanto alla scuola, Labint e New Generation on the Wave hanno contribuito a rafforzare un modello di collaborazione tra scuola e terzo settore basato sulla partecipazione attiva e sul protagonismo giovanile.

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