Via i mozziconi da Aglientu, l’iniziativa di Plastic Free

Plastic Free e l’appuntamento ad Aglientu.

Aglientu sarà ripulita dai mozziconi delle sigarette, grazie ad un’iniziativa di Plastic Free. Si terrà domenica 29 settembre l’appuntamento del Comune di Aglientu in collaborazione con l’associazione, in occasione dell’evento nazionale “Sea and Rivers”.

Durante la manifestazione, volontari raccoglieranno i mozziconi di sigaretta lungo le coste del comune. Il ritrovo è presso il parcheggio tra il camping La Tortuga e il camping Saragosa, dalle 9:30. Sia l’associazione che il Comune hanno invitato chiunque voglia partecipare alla raccolta dei mozziconi.

