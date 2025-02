Ricci di mare, la Forestale blocca i pescatori abusivi ad Aglientu

Bloccata la pesca abusiva di ricci di mare ad Aglientu.

Il personale della stazione Forestale di Luogosanto, durante un’attività di controllo disposta dagli uffici superiori e finalizzata alla tutela dei ricci di mare, ha individuato, nelle vicinanze della località Vignola mare (Aglientu), una persona che trasportava frettolosamente una cesta, colma di ricci, dalla spiaggia verso l’entroterra.

La pattuglia del Corpo Forestale è quindi intervenuta per verificare se l’uomo e alcuni sub presenti in spiaggia fossero dei professionisti della pesca e dunque regolarmente autorizzati al prelievo.

La pesca del riccio di mare in Sardegna è infatti, attualmente, esclusivamente consentita ai pescatori professionali, secondo le modalità indicate dal Decreto numero 41/5100 del 20 dicembre 2024 dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale.

Verificato che si trattava di pesca non professionale e quindi illegale, gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei trasgressori, alla contestazione della violazione, al sequestro degli attrezzi di pesca (ceste, coppo, bombole e pinne) e del pescato che, ancora vitale, è stato immediatamente rilasciato in mare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui