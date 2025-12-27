Achille Lauro, emozioni e attesa per il concerto ad Arzachena

Grande attesa per il concerto di Achille Lauro ad Arzachena.

“Fin dai primissimi concerti la Sardegna mi ha sempre dato tantissimo”. Inizia così il messaggio carico di emozione che Achille Lauro ha affidato ai social a pochi giorni dal suo attesissimo live allo Stadio Biagio Pirina. Un legame, quello tra l’artista romano e l’isola, che affonda le radici negli esordi della sua carriera e che oggi, alla vigilia del grande evento di San Silvestro, si rinnova con una promessa di spettacolo indimenticabile.

Lauro non dimentica il passato: “Anche quando eravamo solo in 300, la Sardegna mi ha sempre accolto da Dio”, scrive l’artista, ricordando con nostalgia e gratitudine i tempi in cui i suoi tour toccavano piccoli club e piazze sarde. Quel legame viscerale con il pubblico isolano, che lo ha sostenuto fin dai primi passi, sembra essere la spinta principale dietro l’entusiasmo per questa nuova data.

L’evento di Arzachena segna però un salto di qualità importante: “Sono contentissimo di tornare e di poter suonare finalmente in uno stadio”, prosegue il post. Lo Stadio Biagio Pirina è infatti pronto a trasformarsi in una grande arena a cielo aperto per ospitare le migliaia di fan attesi non solo dalla Gallura, ma da tutta Italia. L’ingresso gratuito e l’imponente macchina organizzativa messa in campo dal Comune e dalla Lebonski Agency promettono una notte da record.

Il programma della serata.

Il countdown per il “grande fine anno” è ufficialmente iniziato. Ecco i dettagli per chi parteciperà: Location: Stadio Biagio Pirina, Arzachena. Orario d’inizio: I cancelli e l’area food apriranno già nel pomeriggio, mentre dalle ore 20:00 inizierà il Dj set di apertura. Il Main Show: Achille Lauro salirà sul palco per traghettare il pubblico verso il 2026 con un’esibizione che darà il via al suo tour negli stadi.

“Ci vediamo lì bellezze. Per sempre noi“, conclude Lauro, sigillando con un cuore e l’emoji del diavoletto (suo marchio di fabbrica) l’appuntamento più atteso del Capodanno sardo. La Gallura è pronta a rispondere presente.

