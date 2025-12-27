EroCaddeo si esibisce a Golfo Aranci con una bambina

L’esibizione di EroCaddeo a Golfo Aranci.

EroCaddeo ha regalato un momento speciale al pubblico di Golfo Aranci esibendosi sul palco insieme a una giovane fan. L’artista, cresciuto in Sardegna, ha coinvolto il pubblico con una performance carica di emozione, dimostrando ancora una volta la sua capacità di creare un legame diretto con chi lo ascolta.

Con un percorso musicale iniziato nel 2020, EroCaddeo ha pubblicato il singolo di esordio Gravità Zero nel 2022 con Cvlto Music Group e nel 2025 ha consolidato la sua identità artistica con l’EP Scrivimi quando arrivi, che mescola pop, cantautorato e influenze R&B. La sua partecipazione alla XIX edizione di X Factor Italia con il brano Punto lo ha fatto conoscere al grande pubblico, grazie a una scrittura emotiva e a una voce intensa che colpisce al primo ascolto.

