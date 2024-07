Arzachena, scatta il numero chiuso alle Piscine di Cannigione

Le Piscine di Arzachena ad accesso limitato

Da lunedì 15 luglio, presso la spiaggia Le Piscine di Cannigione, nel Comune di Arzachena, l’accesso sarà responsabile. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto 2024. Fino a questa data, residenti e turisti dovranno prenotare online, a partire da 72 ore prima del giorno desiderato. La prenotazione può essere effettuata sul sito www.arzachenaspiagge.it, dove l’utente troverà tutte le informazioni e le indicazioni. Una volta effettuata la prenotazione, l’utente riceverà un codice Qr da esibire al parcheggio. L’accesso è riservato a 80 persone. Di questi, 20 posti sono destinati ai residenti del Comune di Arzachena, che accederanno gratuitamente alla spiaggia. Gli altri 60 posti, invece, sono a pagamento: il ticket costa 6 euro per l’intera giornata e 3 euro per mezza giornata. In caso di necessità, ci si può rivolgere agli Uffici di informazione turistica disseminati sul territorio.

Perché l’accesso limitato

L’amministrazione comunale di Arzachena ha preso questa decisione per proteggere quella parte di patrimonio costiero che soffre maggiormente a causa dell’eccessiva pressione antropica. L’accesso responsabile è stato introdotto a Le Piscine proprio perché questo è uno dei luoghi più interessati dal fenomeno. L’obiettivo è preservarlo per poter consegnare alle generazioni future un ambiente sano. L’amministrazione ha anche deciso di disporre un questionario destinato a residenti e turisti. Questi potranno esprimere nell’anonimato il proprio parere e le proprie proposte al link https://forms.gle/VSLGK77bt76VHmsj8 o sul sito www.arzachenaspiagge.it. Come ribadito più volte, questo posto in essere per l’estate 2024, per l’amministrazione è un primo test, che le consentirà di vagliare eventuali problematiche e di perfezionare l’esperienza di fruizione.

