Due arresti della polizia per cocaina in un circolo provato

Dentro un borsello c’era cocaina e nel bagno c’era le tracce del consumo, finisce con due arresti il blitz della polizia in un circolo privato. Sono nei guai una 43enne e un 29enne che gestiscono un circolo ricreativo a Pirri. Quando gli uomini della Squadra mobile della Questura di Cagliari sono entrati hanno notato l’atteggiamento nervoso della coppia che confermava quelli che presumibilmente erano i loro sospetti.

Durante i controlli gli agenti hanno trovato, in un ripostiglio dietro al bancone, una pochette con all’interno oltre 16 grammi di cocaina. Non solo, c’erano anche due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della sostanza. “In uno dei bagni del circolo – si legge in una nota -, collocato sopra il box di scarico del water è stato poi trovato uno specchio con evidenti tracce di cocaina e due tessere in plastica, usate di regola per l’assunzione dello stupefacente”.

Nella cassa del locale oltre a 250 euro in banconote di vario taglio c’erano dei foglietti con nomi e cifre, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Il giudice ha convalidato i due arresti con l’obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato da quello di permanenza in casa negli orari notturni.

