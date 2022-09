Maxi rissa tra studenti dell’Alberghiero di Arzachena, il video diventa virale

Dopo il caso di Olbia, nuova rissa tra studenti di Arzachena

Il video di una rissa tra studenti di Arzachena gira per i telefonini di tutta Italia ed è finito in tv. Dopo gli episodi al Parco Noce di Olbia, che sono entrati nel dibattito del Consiglio comunale, un nuovo caso in Gallura. Una maxi rissa ripresa con un telefonino in pochi attimi ha cominciato a girare per tutta Italia e il caso è finito pure negli studi della Rai. Un nutrito gruppo di studenti dell’Alberghiero di Arzachena si trovava in un anfiteatro, fuori dall’istituto ma non lontano.

Nelle immagini si vede che alcuni cominciano a darsele e in pochi attimi la rissa si estende su più fronti. Diversi i minorenni coinvolti. nella parte finale del video si vede che arrivano alle mani anche le ragazzine presenti all’anfiteatro. Tra Whatsapp e Telegram le immagini hanno cominciato a circolare poco dopo la rissa, ma la diffusione ha anche aiutato le forze dell’ordine a risalire all’identità dei giovani protagonisti della scazzottata studentesca.

Gli ultimi episodi di sono verificati, più volte, al Parco Noce di Olbia e il Comune sta cercando la soluzione per riportare la calma in quella zona. Adesso il problema si è spostato di qualche chilometro e ad Arzachena – ma non solo – ci sono decine di famiglie interessate da una rissa che avrà di sicuro degli strascichi.