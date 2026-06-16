Olbia punta sui terreni Cipnes per i grandi concerti

Uno spazio per i grandi concerti a Olbia.

Dopo il grande successo dei concerti di Vasco Rossi, che hanno portato quasi 80 mila spettatori in due giorni all’Olbia Arena ampliata, l’amministrazione comunale di Olbia intende compiere un ulteriore passo avanti. L’obiettivo è acquisire in via definitiva i terreni nella zona industriale di proprietà del Cipnes per trasformare l’area in uno spazio permanente dedicato alle grandi manifestazioni.

Da mesi il Comune sta lavorando per ottenere quei suoli. Il doppio live del rocker ha rafforzato la convinzione che l’Olbia Arena rappresenti la soluzione ideale, grazie alle sue dimensioni, ai servizi esistenti, ai collegamenti e alla vicinanza al centro città, raggiungibile a piedi in pochi minuti. In passato erano state valutate altre ipotesi, come l’ex aeroporto di Venafiorita o i terreni di Tilibbas, ma l’attenzione si è concentrata su questa location.

Lo scorso inverno l’amministrazione aveva pubblicato una manifestazione d’interesse per individuare terreni idonei, senza specificare luoghi, ma le caratteristiche indicavano chiaramente quelli del Cipnes dove da anni viene montata l’arena. Il sindaco Settimo Nizzi ha confermato l’esistenza di un progetto ambizioso, precisando che ora si procederà con gli atti previsti dalla normativa.

Nel frattempo, l’Aspo ha stanziato 1,5 milioni di euro per infrastrutture e allestimenti estivi all’Olbia Arena. Ulteriori 500 mila euro sono destinati alla nuova arena al Molo Brin, che ospiterà il musical Notre Dame de Paris dopo il concerto delle coriste di David Gilmour. Sul fronte degli spettacoli, il 7 agosto è in programma Jovanotti, mentre dal 13 al 15 si svolgerà il Red Valley Festival. L’amministrazione guarda con interesse anche a possibili futuri appuntamenti con artisti di richiamo nazionale e internazionale.

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