Case popolari ad Arzachena, il Comune approva la graduatoria

Il Comune di Arzachena ha sistemato la graduatoria per le case popolari

Il Comune di Arzachena ha approvato la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari, ora la procedura è più snella.

“La graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare nei quartieri Li Tauli e Lu Narili realizzati da Area è stata approvata per un periodo di 3 anni prorogabile di altri 3 anni. Sono 48 le domande pervenute al Comune di cui solo 3 non ammesse per mancanza di requisiti”.

“Attualmente abbiamo 3 alloggi disponibili e verranno assegnati a breve – precisano dal Comune -. È un provvedimento importante che ha richiesto tempi lunghi per la definizione ma che, finalmente, vede la luce. La fase istruttoria ha reso necessaria un’attenta analisi delle singole posizioni al fine di definire l’elenco in modo trasparente. Oggi i vantaggi di questa graduatoria si traducono in una veloce assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili. In un paese in continua crescita come Arzachena le famiglie necessitano di sostegno”.

“La graduatoria è consultabile su sito www.comune.arzachena.ss.it ed è stata formulata sulla base di requisiti oggettivi previsti dalla normativa regionale come il numero dei componenti il nucleo familiare, il reddito, la presenza di anziani o disabili nel nucleo”.

