Arzachena è pronta festeggiare la decima edizione di “Estate in fiore”

Dal 6 al 8 settembre 2024, il Comune di Arzachena organizza la decima edizione di Estate in Fiore dedicata a “L’Erosione costiera”. Tema che sarà al centro del convegno della prima giornata, quella improntata alla divulgazione tecnico-scientifica. L’appuntamento è promosso dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessora al Turismo, Claudia Giagoni. Le aziende florovivaistiche che rivoluzioneranno l’immagine del vecchio quartiere con le loro creazioni verdi sono Evergreen, Isola Verde Giardini, Tecnoverde Garden, Sgaravatti Land Consortile, Garden Center Costa Smeralda e Vivai Carta. L’organizzazione è a cura di Crico Service. Altri partner sono Ge.se.co. Arzachena surl; S.c.e.a.s., gestore del servizio di igiene urbana; associazione Artechepassione; Cooperativa La Rosa di Gerico; biblioteca comunale Manlio Brigaglia e Rally Terra Sarda.

Il delegato all’Ambiente

“Taglia il traguardo della decima edizione l’evento dedicato alla natura e al decoro urbano che il Comune di Arzachena ha ideato come momento culmine delle campagne di comunicazione ambientale – spiega Michele Occhioni, delegato all’Ambiente -. Ogni anno, vogliamo gettare un ‘seme di sostenibilità’ con la trasformazione simbolica del nostro centro storico in un’oasi verde, ma anche divulgare progetti legati alla valorizzazione delle risorse naturali. L’intento è quello di coinvolgere il pubblico in momenti di approfondimento e intrattenimento, grazie a convegni, laboratori, presentazione di libri, che si alternano nella 3 giorni settembrina. Il tema di quest’anno è l’erosione costiera, sarà l’occasione per coinvolgere operatori turistici e cittadini in una discussione che sta a cuore a tutti: la tutela delle nostre delicate spiagge e di tutto quel fragile ecosistema dunale e marino che rendono uniche la costa di Arzachena e la Sardegna tutta”.

L’assessora al Turismo

“Estate in Fiore è una manifestazione che nel corso degli anni si è consolidata e che il pubblico attende con impazienza e curiosità. Molti turisti abitudinari e proprietari di seconde case programmano le vacanze anche in vista dell’evento, confermando come questo strumento funzioni da attrattore per i visitatori nel centro storico – aggiunge Claudia Giagoni, assessora al Turismo -. Ogni anno affrontiamo un tema diverso, che mette in luce il rapporto tra sviluppo turistico e ambiente sotto diversi aspetti, anche questo incentiva il pubblico a partecipare per scoprire come i florovivaisti lo interpreteranno per creare i loro giardini. La tematica legata all’erosione costiera scelta per la decima edizione è in linea con i progetti di sostenibilità turistico – ambientale condotti durante l’anno grazie a cui vogliamo tutelare le nostre spiagge, trovando il giusto equilibrio tra turismo e ambiente, tra economia e natura”.

Il programma

Dopo il taglio del nastro alle 11:00 di venerdì 6 settembre, sono in calendario fino a domenica: mercato in fiore con prodotti e oggettistica dedicati al tema dei fiori e della natura e dell’agroalimentare; laboratori e giochi per bambini; picnic con la distribuzione di cestini e gadget; la presentazione del progetto “No plastic, please”, l’estemporanea “Pittori in centro storico”; musica dal vivo con Sound the Baja e Alden Quartet. Il programma completo è disponibile su www.comune.arzachena.ss.it e su www.arzachenaturismo.com. Aggiornamenti quotidiani sulla pagina Facebook “Estate in Fiore”.

