Giusy Meloni madrina del Wine & Food Festival di Porto Cervo

La presenza di Giusy Meloni al Wine & Food Festival.

Il Porto Cervo Wine & Food Festival si prepara a tornare con la sua quattordicesima edizione, portando ancora una volta nel cuore della Costa Smeralda i protagonisti del panorama enogastronomico italiano e internazionale. La manifestazione, in programma dall’8 all’11 maggio, si conferma un appuntamento d’eccellenza per gli amanti del buon vino, della cucina d’autore e dell’incontro tra tradizione e innovazione nei sapori.

A incarnare l’eleganza e il volto glamour di questa nuova edizione sarà Giusy Meloni. Nata a Roma nel 1999, la giovane conduttrice, attrice e doppiatrice è oggi una delle figure emergenti più seguite nel panorama televisivo italiano. Volto noto di Dazn nella stagione 2024-2025, ha saputo conquistare il pubblico del grande calcio grazie alla sua competenza e presenza carismatica. Con un passato da speaker radiofonica, ospite fissa in programmi Rai e conduttrice di notiziari sportivi in lingua inglese, Meloni rappresenta un ponte tra la comunicazione moderna e il mondo dello spettacolo, portando anche il suo seguito social da oltre mezzo milione di follower.

L’inaugurazione del Festival.

Sarà lei a inaugurare ufficialmente il Festival, con il tradizionale taglio del nastro previsto per venerdì 9 maggio alle 14:30 presso il Cervo Conference Center. La presenza della Meloni testimonia il carattere sempre più contemporaneo e trasversale dell’evento, che non smette di aggiornarsi pur restando fedele alla propria identità.

Non mancheranno le occasioni di festa fuori dagli spazi istituzionali. Il format dei “Fuori Fiera”, introdotto due anni fa con ottimi riscontri, si arricchirà della partecipazione di Manuelito, alias Manuel Zappadu. Il noto artista sarà il protagonista musicale delle serate di venerdì 9 e sabato 10 maggio, trasformando la Piazzetta di Porto Cervo in un vero palcoscenico a cielo aperto, tra cocktail d’autore, musica e convivialità. Un modo per rendere ancora più accessibile e coinvolgente l’esperienza del Festival, che da tempo ha aperto le sue porte al grande pubblico.

I primi due giorni della manifestazione saranno riservati agli operatori del settore, alla stampa specializzata e ai buyer, mentre da sabato si apriranno ufficialmente gli stand per i visitatori e gli appassionati. In calendario anche una nuova edizione del “Pcwff Award“, il riconoscimento che premia le eccellenze vinicole regionali e nazionali, selezionate da una giuria di esperti, i cui vini entreranno a far parte del progetto “Taste of Sardinia“.

