Maltempo in Gallura, numerosi allagamenti anche ad Arzachena

Gli interventi per il maltempo in Gallura.

È stato un Santo Stefano di lavoro intenso per i soccorritori in Gallura. La giornata di ieri, 26 dicembre 2025, è stata segnata da piogge incessanti che hanno colpito duramente il territorio, mettendo a dura prova la rete idrica e i centri abitati. In prima linea, come di consueto, le squadre dell’Associazione Protezione Civile Agosto 89’, impegnate senza sosta per fronteggiare le criticità causate dall’ondata di maltempo.

I volontari sono stati mobilitati sin dalle prime ore del mattino per un monitoraggio capillare dei corsi d’acqua e delle aree a più alto rischio idrogeologico. Nonostante il sistema di deflusso abbia retto in diverse zone, la persistenza dei rovesci ha causato allagamenti in alcune abitazioni nel circondario di Arzachena.

Le squadre dell’Agosto 89’ sono intervenute direttamente con idrovore e attrezzature specifiche per limitare i danni e mettere in sicurezza i residenti colpiti. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e a un lavoro coordinato, ogni richiesta di aiuto è stata gestita con tempestività, garantendo un presidio costante anche nelle aree più isolate. Dopo ore di pioggia battente, la situazione meteorologica mostra i primi segni di miglioramento. Per la giornata di oggi, 27 dicembre, si prevede un’attenuazione dei fenomeni, anche se l’allerta resta alta per via dei terreni ormai saturi.

“La situazione è stata seguita con la massima attenzione – spiegano i rappresentanti della Protezione Civile -. Il nostro obiettivo primario resta la salvaguardia della cittadinanza e la sicurezza delle infrastrutture”.

Appello alla prudenza.

Nonostante la perturbazione stia lentamente abbandonando la Gallura, le autorità rinnovano l’invito alla prudenza. Si raccomanda ai cittadini di evitare di sostare nei pressi di ponti o argini di fiumi, non percorrere strade già soggette ad allagamenti in passato, seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali pubblicati sulle pagine istituzionali del Comune e della Protezione Civile.

Il lavoro dei volontari proseguirà anche nelle prossime ore con ulteriori sopralluoghi tecnici per valutare eventuali danni strutturali e garantire che la fase di post-emergenza si svolga regolarmente.

