Nasce ad Arzachena la Consulta Giovani, l’iniziativa

La Consulta Giovani ad Arzachena.

Con l’approvazione del nuovo regolamento, Arzachena compie un passo avanti verso il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica. Il Consiglio comunale ha infatti istituito la Consulta Giovanile, pensata come uno spazio di dialogo e partecipazione per i ragazzi tra i 14 e i 26 anni, con l’obiettivo di valorizzarne il contributo all’interno delle dinamiche amministrative e sociali del territorio.

Un ponte fra l’amministrazione comunale e i giovani.

L’organismo nasce con l’intento di fungere da ponte tra l’amministrazione comunale e il mondo giovanile, assumendo funzioni consultive e propositive su temi rilevanti come cultura, sport, istruzione, ambiente e politiche sociali. La composizione prevede la partecipazione di esponenti dell’Amministrazione e dei consiglieri di minoranza, in modo da favorire una collaborazione ampia e rappresentativa all’interno della pubblica amministrazione.

Le parole del presidente del Consiglio comunale Mario Russu.

“La Consulta è uno strumento strategico per garantire la partecipazione attiva dei nostri ragazzi e, soprattutto, per comprendere a fondo le loro reali esigenze – afferma il presidente del Consiglio comunale, Mario Russu -. Crediamo che questo organismo possa favorire un importante accrescimento civico, avvicinando i giovani ai processi decisionali della macchina amministrativa e alla gestione del territorio. Coinvolgerli significa anche prevenire fenomeni di devianza e alienazione, offrendo ai ragazzi un luogo di ascolto e protagonismo. La Consulta vuole essere uno strumento per confrontarci costantemente con le nuove generazioni e costruire insieme l’Arzachena di domani. La Consulta deve rappresentare tutti i giovani residenti nel Comune. Si occuperà di far emergere riflessioni e progetti in ambiti cruciali: dalle politiche del lavoro allo sport, dalla tutela dell’ambiente fino alla prevenzione del disagio sociale”.

L’invito ad aderire alla Consulta Giovani di Arzachena.

Il passo successivo prevede l’invio di un invito rivolto agli istituti scolastici, alle associazioni culturali, sportive e di volontariato presenti nel territorio, affinché possano proporre nominativi da inserire nell’assemblea. L’intento è costituire un gruppo eterogeneo e motivato, capace di rappresentare le diverse sensibilità della comunità giovanile arzachenese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui