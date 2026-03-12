Nuovi uffici ad Arzachena, i lavori al secondo piano del Municipio

I lavori al Municipio di Arzachena.

A partire dal 16 febbraio, ad Arzachena sono iniziati i lavori finalizzati al completamento del secondo piano dell’edificio comunale situato in piazza onorevole Filigheddu. L’intervento ha l’obiettivo di ampliare le aree dedicate agli uffici e di ottimizzare l’organizzazione dei servizi offerti ai cittadini, garantendo spazi più funzionali e adeguati alle esigenze operative.

Il progetto prevede la creazione di 22 nuove postazioni di lavoro, pensate per migliorare l’efficienza delle attività amministrative e la fruibilità degli ambienti da parte del pubblico. L’intervento comporta un investimento complessivo di circa 450mila euro, dei quali 300mila euro sono coperti da un contributo stanziato dalla Regione Sardegna, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso il miglioramento delle strutture comunali.

L’ampliamento e la ristrutturazione puntano a rendere gli spazi più accoglienti, funzionali e confortevoli, rispondendo alle necessità sia del personale che dei cittadini che vi accedono quotidianamente. La pianificazione dei lavori prevede il termine entro il mese di giugno, rispettando le tempistiche programmate e garantendo un avanzamento costante delle operazioni. L’intervento rappresenta un passo significativo verso l’adeguamento e l’ottimizzazione degli spazi amministrativi comunali, rafforzando la capacità degli uffici di gestire le attività in maniera organizzata ed efficace.

