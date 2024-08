Arzachena ha il suo Puc, al via le osservazioni e l’iter del piano urbanistico

Il Piano Urbanistico Comunale (Puc) di Arzachena è stato approvato.

L’amministrazione comunale di Arzachena procede nell’iter di definizione del Piano Urbanistico (Puc), a seguito dell’approvazione durante il consiglio comunale dello scorso 9 agosto, e comunica l’apertura del periodo di 60 giorni per l’invio delle osservazioni all’Ente da parte dei cittadini.

“Invitiamo cittadini e portatori di interesse a prendere visione degli atti del Puc approvati in consiglio comunale. Abbiamo 60 giorni di tempo per ricevere le osservazioni e integrare il documento – spiega Alessandro Malu, vicesindaco e assessore all’Urbanistica e Demanio -. La pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regionedel 22 agosto apre a questo passaggio fondamentale di condivisione con la comunità. Oggi, quindi, entriamo in una nuova fase, quella di ascolto delle esigenze della popolazione, così come previsto dalla normativa in materia. Passo dopo passo, iniziamo a dare corpo a un documento con cui pianificare il futuro di Arzachena. Il nostro Ufficio Urbanistica in piazza Onorevole Filigheddu è a disposizione per la consultazione degli atti”.

