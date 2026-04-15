Olbia, respinge le avance del padrone di casa e viene cacciata

Una turista cacciata di casa per aver detto no alle presunte molestie.

A Olbia una giovane donna straniera ha denunciato di aver subìto molestie e dopo il rifiuto di lei avrebbe preteso che lei lasciasse l’alloggio con urgenza. La turista ha raccontato la sua brutta esperienza sui social raccontando che aveva prenotato un soggiorno dal 5 al 15 aprile, in una zona centrale della città della Gallura.

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Il racconto social.

La giovane ha allegato alcune conversazioni di alcuni approcci via chat da parte del proprietario. ”Ho affittato una stanza nel suo appartamento, nel centro storico, ma sono stata costretta ad andarmene già il giorno dopo. Durante il mio soggiorno, (il proprietario ndr) ha cercato ripetutamente di instaurare un rapporto personale con me, nonostante i miei rifiuti, mettendomi in una situazione molto scomoda. Dopo i miei continui “no”, mi è stato chiesto di lasciare l’alloggio e trovare un’altra sistemazione con urgenza”, racconta la donna che ha preso la casa in affitto.

L’uomo non le avrebbe restituito i soldi.

La giovane ha raccontato di aver pagato 20 euro in anticipo e 180 all’arrivo e che, essendo rimasta solo una notte, ha chiesto la restituzione dei 180. ”Mi è stato detto che mi avrebbe restituito i soldi entro pochi giorni, ma da allora non risponde più ai messaggi e non ho ricevuto nulla – ha raccontato la ragazza- . Come se non bastasse, la stanza non aveva una chiave e non mi è mai stata fornita una copia delle chiavi dell’appartamento, quindi non potevo entrare e uscire in autonomia. Condivido questa situazione affinché altre persone prestino attenzione ed evitino possibili problemi”.

Le polemiche social.

La storia della giovane turista ha fatto discutere tantissimo a Olbia, rompendo il silenzio su un tema di cui si parla ancora poco in città: quello della sicurezza delle donne, specie se vengono da fuori. Diverse olbiesi hanno consigliato alla ragazza di denunciare il proprietario della casa. Altre donne hanno raccontato di aver subito molestie dalla stessa persona.

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