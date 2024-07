Il costo delle case al mare a Olbia e Alghero.

Nella seconda metà del 2023, i prezzi delle abitazioni sul litorale sardo hanno registrato un aumento complessivo del 2,1%, secondo l’ultimo rapporto di Tecnocasa. Il sud Sardegna ha visto una crescita del 2,3%, mentre le province di Sassari e Cagliari hanno segnato rispettivamente un incremento del 3,6% e dello 0,8%.

A Olbia, in particolare nel centro storico lungo il corso principale, i prezzi si sono attestati tra i 1500 e 1800 euro al metro quadro, rendendo gli acquisti attrattivi per gli investitori. La zona di Pittulongu continua a essere il focus per le case vacanza, con valori medi intorno ai 3000 euro al metro quadro, che possono raggiungere i 4000 euro per le soluzioni vicine al mare e addirittura i 6000 euro per le nuove proprietà.

C’è stato un aumento negli affitti brevi, mentre si evidenzia una carenza di case disponibili per contratti a lungo termine. Ad Alghero, nel secondo semestre del 2023, la domanda di case è stata robusta, ma l’offerta limitata ha portato a un aumento dei prezzi, soprattutto nel centro città, ambito sia per residenti che per chi cerca una seconda casa. Particolarmente ricercate sono le abitazioni situate nelle vie XX Settembre e Mazzini, per la loro vicinanza ai servizi.

