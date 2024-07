Festa a Porto Cervo per i 50 anni dell’Hotel Balocco

Grande festa allo storico hotel Balocco di Porto Cervo.

Lo storico Hotel Balocco di Porto Cervo celebra cinquant’anni, costruito nel 1974 dai celebri architetti Michele e Giancarlo Busiri Vici all’inizio dell’avventura voluta da Karim Aga Khan con un gruppo di architetti tra cui Michele Busiri Vici, Jacques Couëlle e Antonio Simon Mossa, che hanno contribuito a creare il mito della Costa Smeralda.

Un traguardo significativo per la famiglia Verona, che dal 1974 gestisce con orgoglio questa struttura, costruita dal papà Antonello e oggi guidata dal figlio Stefano con la moglie Manuela. Negli anni hanno creato l’atmosfera cordiale di un boutique hotel che profuma di amicizia. È un vanto per la famiglia che l’Hotel Balocco sia rimasto l’unico albergo storico di Porto Cervo ancora in mani italiane, anzi sarde!

Oggi l’Hotel Balocco, recentemente ristrutturato, conserva intatto il fascino del marchio artistico di Busiri Vici, capace di fondere meravigliosamente natura e architettura.

La scelta del colore bianco, la realizzazione di un edificio sinuoso e il rispetto per i colori e i profumi delle piante mantengono vivo lo spirito che ha guidato gli architetti a creare uno stile inconfondibile, divenuto un modello a livello mondiale. L’hotel, con la sua struttura a terrazze sulla collina, è perfettamente integrato nel paesaggio rustico dell’isola, con una facciata a pastello e tegole in terracotta ispirate agli antichi nuraghi, le tipiche case dei contadini e degli allevatori sardi.

Per festeggiare i primi 50 anni dell’hotel, la famiglia Verona ha introdotto diverse novità. Tra queste, l’orto a terrazze, dove si coltivano ortaggi e piante aromatiche per i menù, la colazione e i cocktail. Questo orto rispecchia perfettamente i valori di sostenibilità pensati da Busiri Vici. Fu Antonello a piantare la maggior parte delle piante 50 anni fa.

Novità per il 2024 includono l’HB Lounge, una cocktaileria aperta anche agli esterni, con oltre 50 gin tra cui scegliere per il proprio drink da sorseggiare a bordo piscina. La piscina dell’hotel, circondata dalla vegetazione rustica della Gallura, farà da sfondo alle due esclusive feste in programma il 20 luglio e il 10 agosto per celebrare i 50 anni dell’hotel. L’Anna’s Bistrot, dedicato alla mamma che volle questo hotel nella sua Sardegna nel 1974, è un locale contemporaneo aperto fino al tramonto, ideale per un pranzo o un aperitivo con una vista mozzafiato sulla baia di Porto Cervo, includendo Cappuccini, Isola di Caprera, Cala Granu e Porto Cervo Marina.

Una nuova palestra Technogym all’aperto, situata su una terrazza naturale affacciata sulla baia di Porto Cervo, permette di fare ginnastica con una vista sul mare e la vegetazione che circonda l’hotel.

Per l’estate 2024 sono previste altre novità, come gli ombrelloni sulla famosa spiaggia del Piccolo Pevero e un nuovissimo motoscafo che si può affittare per esplorare le baie della zona. Tra i servizi offerti, l’esclusivo aperitivo in barca al tramonto è da non perdere.

