Un pezzo di storia di Olbia se ne va, addio a Tonino Conte

Addio a Tonino Conte.

Olbia perde un pezzo di storia. Tonino Conte, che se ne è andato a 87 anni, era una figura molto importante per la città. Non solo perché storico commerciante di uno dei negozi più storici del centro, ma anche per aver contribuito a far crescere l’Olbia Calcio.

Tonino, classe ’37 fu capitano della squadra per lughi anni, tra gli anni ’50 e ’60, si è fatto conoscere per la sua instancabile grinta. Titolare con la moglie Angela scomparsa nel 2020 dello storico negozio di calzature Sini e Conte del Corso Umberto I, una delle poche storiche attività che hanno resistito alla crisi e alla trasformazione del contesto economico e commerciale della città. Suocero dell’assessore al Turismo, Marco Balata, l’87enne è ricordato da tutta la città non solo come un grande sportivo e uno dei migliori commercianti della città, ma anche come un uomo dotato di ironia, sempre con il sorriso in bocca.

Il lutto ha colpito profondamente la città di Olbia. Domani 4 luglio, infatti, in occasione dei funerali di Tonino Conte, Confcommercio ha invitato tutti i commercianti della città a chiudere le proprie attività in segno di lutto per un minuto dalle ore 11. ”La Confcommercio di Olbia col suo presidente e il direttivo insieme alla struttura è vicina a Roberta e Michela, già dirigenti e soci storici dell’organizzazione”, si legge nella nota stampa di Confcommercio.

