Cannigione, studenti e Polizia insieme per il 174° anniversario

L’incontro tra studenti e polizia a Cannigione.

Nella giornata di ieri, 16 aprile, il parco di Riva Azzurra a Cannigione si è trasformato in un’aula a cielo aperto per accogliere un evento istituzionale di alto valore educativo. In occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato, gli agenti hanno incontrato gli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio. L’iniziativa, promossa dal Questore Filiberto Mastrapasqua, nasce dalla volontà di celebrare questa ricorrenza in modo capillare, portando i valori della sicurezza direttamente nel cuore delle comunità locali.

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L’incontro ha avuto come fulcro la narrazione dell’evoluzione del ruolo della polizia, oggi sempre più orientata verso la cultura della prevenzione e la garanzia della sicurezza dei cittadini. Sotto la guida del vice sovrintendente Leonardo Piras e dell’ispettore Domenico Chirizzi, i giovani studenti hanno approfondito tematiche importanti per la loro crescita civile. Si è discusso ampiamente di sicurezza stradale e informatica, fornendo gli strumenti necessari per navigare con consapevolezza sia sulle strade che nel complesso mondo digitale. Particolare rilievo è stato dato al concetto di polizia di prossimità, intesa come presidio costante e rassicurante del territorio.

L’aspetto didattico si è fuso con quello esperienziale quando i bambini hanno potuto toccare con mano gli equipaggiamenti in dotazione alle forze dell’ordine. L’entusiasmo ha raggiunto il culmine nel momento in cui i ragazzi sono saliti a bordo delle volanti, sperimentando l’emozione di un autentico collegamento radio con la sala operativa. Questo incontro serve ad abbattere i muri tra cittadini e forze dell’ordine, mostrando che dietro la divisa ci sono persone pronte ad aiutare, proteggere e sostenere chiunque si trovi in difficoltà.

L’evento è stato coordinato dal Commissariato di Polizia di Arzachena – Porto Cervo, sotto la direzione della dottoressa Valentina Piras. Alla manifestazione hanno presenziato anche le autorità civili, tra cui il sindaco Roberto Ragnedda e il delegato Alessandro Careddu, a testimonianza della forte sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine. La giornata si è conclusa con la condivisione di immagini significative che documentano i momenti salienti delle celebrazioni svoltesi tra Olbia e Cannigione, consolidando il legame di fiducia tra la polizia di Stato e le nuove generazioni.

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