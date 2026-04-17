Borse di studio agli studenti donatori, l’iniziativa dell’Avis Olbia

L’evento dell’Avis Olbia.

Avis Olbia per premierà gli studenti che si sono distinti anche per diffondere la cultura del dono. Lunedì 20 aprile alle ore 11, presso l’aula magna del Liceo Gramsci di Olbia, l’associazione olbiese, in collaborazione con i dirigenti scolastici degli istituti superiori olbiesi, premierà 10 studenti delle scuole superiori con l’assegnazione di borse di studio per merito scolastico e per il numero di donazioni di sangue effettuate.

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L’iniziativa.

La particolarità dell’iniziativa è la scelta dei premiatori. Saranno i rappresentanti degli ordini professionali – commercialisti, avvocati, medici – e delle principali associazioni Imprenditoriali del territorio – CNA, Confcommercio, Confartigianato, Confindustria – a consegnare i riconoscimenti agli studenti più meritevoli. Un gesto pensato per favorire un dialogo diretto tra il sistema scolastico e il mondo produttivo, presentando alle imprese la futura classe dirigente del territorio.

Le borse di studio.

Le borse di studio hanno un forte valore simbolico. Vogliono riconoscere non solo l’impegno e il rendimento scolastico, ma anche la coscienza civica e l’etica della solidarietà che i ragazzi hanno dimostrato attraverso la donazione. Durante l’incontro saranno inoltre presentati i prossimi progetti di AVIS Olbia. È previsto anche un momento di ricordo e ringraziamento alla famiglia di un giovane donatore scomparso in modo tragico. L’incontro sarà moderato dal giornalista Augusto Ditel.

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