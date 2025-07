A Calangianus un bando per le associazioni sportive all’ex Batiaca

Il bando per le associazioni sportive a Calangianus.

Il Comune di Calangianus ha avviato la procedura per individuare un’associazione sportiva dilettantistica interessata a gestire un immobile situato nell’area dell’ex discarica di Batiaca, recentemente acquisito dall’ente. Questo fabbricato, che si presta come magazzino, fa parte del patrimonio comunale che comprende diversi impianti e strutture sportive, alcuni dei quali destinati a supportare le attività delle associazioni locali.

L’amministrazione invita quindi tutte le realtà sportive dilettantistiche interessate a presentare la propria candidatura per l’uso dell’immobile, la cui gestione sarà concessa con una convenzione della durata iniziale di sei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni a discrezione del Comune. Il canone annuale previsto per l’utilizzo ammonta a 1.000 euro, a cui si aggiungono a carico dell’associazione le spese ordinarie per utenze e manutenzione.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata alle ore 13 del 12 luglio, termine entro il quale le associazioni potranno proporre la propria candidatura per beneficiare di questa opportunità messa a disposizione dall’amministrazione comunale, che intende così sostenere lo sport locale attraverso la valorizzazione degli immobili di proprietà.

