Il cinema di “Visioni sarde” andrà in scena a Badesi

A Badesi arriva Visioni sarde

Tra gli eventi in programma a Badesi per questa estate 2025, c’è la rassegna Visioni sarde col cinema targato Sardegna. “La Pro Loco Badesi, guidata da Andrea Sechi, anche per l’estate 2025 ha proposto un fitto e diversificato programma di manifestazioni”.

“Dal 2 giugno al 13 settembre Badesi, una delle mete turistiche più ambite dell’isola, sarà animata da un ventaglio di iniziative culturali che spaziano dalle proiezioni cinematografiche ai saggi musicali, dalle presentazioni librarie alle rassegne di poesia. I turisti e i cittadini, le famiglie, i bambini, i giovani e gli adulti di ogni gusto e ogni età saranno coinvolti da eventi enogastronomici, dai festeggiamenti in onore di San Giovanni, da eventi popolari che vanno dalla Festa patronale Sacro Cuore di Gesù alla 41a edizione del Carnevale estivo. Ai bambini, in particolare, sono destinati giochi e intrattenimenti vari”.

La rassegna

“La rassegna Visioni Sarde si inserisce in questo vasto panorama di iniziative proponendo nove cortometraggi espressione del nuovo cinema isolano con storie che spaziano dalla denuncia sociale alla poesia del quotidiano, dalla fantascienza distopica alla riflessione sull’identità culturale.

Lunedì 14 luglio e mercoledì 20 agosto il cinema breve targato Sardegna sarà portato, quindi, sullo schermo del Teatro Comunale a partire dalle ore 21:00″.

“Questi i titoli proposti: “Amare ancora” di Giuseppe Carrieri, Come siamo diventati” di Christiano Pahler, “Fratelli” di Matteo Manunta, “Il servo pastore non dorme di notte” di Arianna Lodeserto, ” Island for rent” di Elio Turno Arthemalle, Salvatore Cubeddu, “Mio babbo è superman” di Giovanni Maria D’Angelo, “S’ozzastru” di Carolina Melis, “S 62” di Niccòlo Biressi, “Shakespeare in smoke” di Francesco Cocco.

Quale tributo emotivo alla forza dell’emigrazione sarda i cortometraggi saranno preceduti dalla proiezione del video musicale “Ambasciadores de Sardigna” realizzato dalla Fondazione Maria Carta”.

“Il progetto Visioni Sarde è realizzato dalla Cineteca di Bologna, con la direzione artistica di Anna Di Martino. La rassegna gode del sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Cultura. Collaborano la FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in italia e CinemaItaliano.info”.

