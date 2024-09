Le firme per la legge Pratobello contro l’eolico a Calangianus.

Anche a Calangianus il sostegno della proposta di legge Pratobello è forte. Nel paese sono 1000 le persone che hanno firmato per l’iniziativa popolare contro la speculazione eolica. A rendere noti i dati il sindaco Fabio Albieri, attraverso la sua pagina social.

Sono tanti in Gallura ad essere contrari a quella che viene definita una speculazione contro il paesaggio sardo. La raccolta firme ha viaggiato in tutta l’Isola, compresa il territorio gallurese, dove in diversi comuni, gli abitanti si sono attivati, partecipando molto attivamente alla raccolta firme Pratobello 24.

