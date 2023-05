Berchidda, il Comune chiama il parroco per benedire la nuova ruspa

Nuovo parco auto e una ruspa del Comune di Berchidda

Il Comune di Berchidda ha rinnovato il parco auto e mezzi meccanici e ha chiamato il parroco per benedire tutto, anche una ruspa. “L’amministrazione comunale ringrazia don Guido Marrosu per aver impartito la benedizione al rinnovato parco auto e mezzi meccanici del Comune – si legge su Facebook -. Un ringraziamento alle autorità civili e militari presenti, privati cittadini e tutti i dipendenti comunali. Che, insieme agli amministratori, hanno contribuito alla selezione e acquisto dei mezzi per un adeguato servizio alla nostra comunità”.

