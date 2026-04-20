Violento incidente a La Maddalena: nell’auto anche due ragazzini

Un incidente all’isola di Caprera, nel comune di La Maddalena.

Oggi, 20 aprile, a La Maddalena si è verificato uno spaventoso incidente stradale, presso il bivio di Stagnali, a Caprera. Intorno alle 13.30 i Vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti nell’isola nel comune di La Maddalena, per un sinistro stradale che ha coinvolto quattro persone, tra cui due giovanissimi.

Cosa è successo.

Per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada arrestandosi, dopo alcune decine di metri, in un’area caratterizzata da vegetazione spontanea. A bordo si trovavano due adulti e due ragazzi, che sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo e sono risultati illesi, riportando soltanto un forte spavento e senza necessità di trasporto in ospedale. Sul posto sanitari del 118 con la Polizia Locale per i rilievi del caso.

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