Anas annuncia lavori sul Ponte Diana, chiusure notturne a Berchidda

Anas deve effettuare lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento e la ristrutturazione del Ponte Diana a Berchidda. Per limitare i disagi gli interventi saranno eseguiti di notte. Gli operai dell’Anas dovranno completare le lavorazioni programmate e non ancora eseguite. Orari e divieti notturni per questo intervento vengono indicati con un’apposita ordinanza e il Comune di Berchidda avvisa i cittadini delle variazioni.

“L’ordinanza interesserà tutta l’utenza e dispone:

il mantenimento del senso unico alternato , regolato da impianto semaforico;

, regolato da impianto semaforico; la chiusura al traffico su SS 392 DEL LAGO DEL COGHINAS dal km 26+400 al km 26+730 su tutte le corsie dal 16/05/2025 fino al 26/06/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo;

al traffico su SS 392 DEL LAGO DEL COGHINAS dal km 26+400 al km 26+730 su tutte le corsie dal 16/05/2025 fino al 26/06/2025 nella fascia oraria del giorno successivo; che, durante le suddette chiusure in orario notturno, il traffico lungo la direzione Tempio-Oschiri potrà svolgersi attraverso la viabilità alternativa costituita dalle SS.SS. 127, 672, 132, 729.

Si segnala che la viabilità in località Sa Buttiglia non può considerarsi strada alternativa, come da elenco fornito da ANAS, in attesa dell’esecuzione dei lavori di adeguamento che sono stati finanziati dalla Regione Sardegna per l’importo di € 500.000,00″.

