Folla a San Simplicio per la processione in onore del Santo Patrono

La processione di San Simplicio ha attraversato il centro di Olbia.

Migliaia di persone hanno accolto la processione di San Simplicio che ha sfilato nelle vie principali di Olbia con la statua del patrono della città. Giovani e meno giovani all’evento più atteso e più importante del programma in onore del Santo, che quest’anno si è allungato con un calendario ancora più ricco di appuntamenti.

Alle 16:30, in piazza San Simplicio, si è tenuto il raduno dei gruppi folk che si sono esibiti in attesa della processione. Alle 18 la partenza del corteo davanti alla Basilica, con la partecipazione del Vescovo Roberto Fornaciari, l’accompagnamento delle bandi musicali F. Mibelli di Olbia e B. Demuro di Berchidda, forze dell’ordine e diversi gruppi folk della Sardegna. Il corteo ha percorso le vie Fausto Noce, Boccherini, Lombardia, Vittorio Veneto, Mameli, Trento, Redipuglia, Genova, Corso Umberto, San Simplicio, Gabriele D’Annunzio con ritorno alla Basilica dedicata al Santo.

La folla era tanta e gli applausi sono stati molto calorosi. Questa mattina, alle 11:30 si è tenuta la messa Solenne Pontificale in onore del Santo Patrono, presieduta dal Vescovo Monsignor Roberto Fornaciari e dai sacerdoti della Diocesi. E’ stato anche un momento di riflessione perché durante l’omelia il Vescovo ha sottolineato i valori dell’accoglienza e del rispetto per il prossimo. Qui ha detto che “i migranti sono un dono per lo sviluppo umano” e ha aggiunto che anche il nostro Patrono è arrivato dal mare per diffondere la fede cattolica. Un messaggio di accoglienza che ricalca le gesta di Papa Francesco che negli anni si è battuto per la fratellanza tra i popoli. I suoi messaggi che sfidano il pregiudizio per il diverso sono un inno per chi è seguace della fede.

I festeggiamenti di San Simplicio proseguiranno questa sera, alle ore 21 in piazza San Simplicio, con la rassegna regionale del folklore con l’esibizione dei gruppi e cori partecipanti. Appuntamenti anche domani 16 maggio con la Santa Messa alle 19, mentre alle 21:30 sul palco Fausto Noce ci sarà una rassegna dedicata alla poesia sarda. Seguirà il concerto di Musica Etnica – Giuliano Marongiu, Isola in Festa.

Sabato 17 maggio, dalle 18, nell’area Fausto Noce ci sarà l’attesa e tradizionale sagra delle cozze di Olbia, offerta dal Comitato – cozze alla marinara e Vermentino. Dopo la messa, alle 19, ci sarà un altro evento molto atteso: il concerto di Fabrizio Moro. Il cantautore si esibirà sul palco di Fausto Noce alle ore 22. I festeggiamenti di San Simplicio proseguiranno anche domenica 18 maggio con la benedizione dei cavalli alle 16:30 sul lungomare Isola Bianca e il 21° Palio della Stella “San Simplicio”, che si terrà alle 17. Dopo la messa delle 19 ci sarà 9ª Edizione “Mesu Maju in Coro” e concerto corale di musica folk – Direzione artistica del Coro Olbia Folk Ensemble, nella Basilica di San Simplicio, alle ore 20. I festeggiamenti termineranno alle 22 con un altro importante appuntamento in musica: il concerto dei Tazenda e Alberto Bertoli.

