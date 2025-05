Tommy Cash è la novità del Red Valley con “Espresso macchiato”

Il Red Valley punta su Tommy Cash che è in finale all’Eurovision.

Tommy Cash con la sua “Espresso Macchiato” è la rivelazione musicale che ha conquistato l’Italia: dopo aver fatto ballare l’Eurovision Song Contest ( la finale è il 17 maggio) salirà sul palco del Red Valley Festival a Olbia. Il cantante estone è stato inserito assieme ad altri artisti annunciati recentemente, alcuni di questi grandi ritorni.

Il rapper estone si esibirà il 13 agosto e con lui ci sarà anche Sarah Toscano, che torna sul palco anche quest’anno. La stessa sera ci saranno anche Settembre e Rocco Hunt. Tommy Cash è uno delle new entry del festival musicale, che quest’anno ha visto il ritorno di tanti artisti, sopratutto rapper. La manifestazione ha deciso di puntare sull’artista estone, che sta scalando le classifiche mondiali e sopratutto italiane con il suo singolo Espresso Macchiato. Il rapper attualmente è in finale all’Eurovision Song Contest e potrebbe essere uno dei quotati alla vittoria o a un ottimo piazzamento nella classifica.

Chi è Tommy Cash.

Tommy Cash è un artista estone noto per il suo stile musicale e visivo eccentrico, provocatorio e fortemente ironico. È nato a Tallinn, in Estonia, il 18 novembre 1991 e il suo vero nome è Tomas Tammemets. Tommy Cash è famoso per il suo look stravagante, spesso surreale e volutamente disturbante, ma anche molto ironico. Il rapper aveva scatenato non poche polemiche per la sua ”Espresso Macchiato” e gli stereotipi sugli italiani, ma ha anche conquistato il pubblico italiano con il tuo tormentone, finendo in classifica dopo pochi giorni dall’annuncio del suo brano.

Il rapporto tra Italia e Tommy Cash è di amore e odio: molti di loro lo amano perché la sua canzone orecchiabile e divertente ha fatto sorridere molte persone. Altre, invece, si sono indignate accusandolo di offendere gli italiani. Ora l’artista è volato alla finale dell’Eurovision Song Contest assieme agli italiani Lucio Corsi e Gabry Ponte, che rappresenta San Marino, con “Tutta l’Italia”.

