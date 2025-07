Berchidda contro l’eolico: “No all’uso del logo del Comune”

Il comune di Berchidda contro il parco eolico.

Un fermo no dall’amministrazione comunale di Berchidda al progetto del parco eolico ”Eolia”. L’amministrazione comunale ha diffidato dall’utilizzo non autorizzato del logo istituzionale del Comune. Il sindaco Andrea Nieddu ha dichiarato con decisione che il progetto, che prevede la realizzazione di 25 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW ciascuno, per un totale complessivo fino a 150 MW, da collocare nei territori comunali di Berchidda, Telti, Olbia e Padru, non è accettabile per quanto riguarda il territorio di Berchidda, dove si prevede l’installazione di dieci pale eoliche.

Secondo quanto riferito dallo stesso sindaco all’ANSA, la società NVA 5 srl avrebbe utilizzato in maniera impropria il logo istituzionale del Comune nella documentazione inviata al Ministero dell’Ambiente, senza aver prima consultato l’amministrazione né ottenuto alcuna autorizzazione da parte del Consiglio comunale.

L’amministrazione ha inoltre evidenziato come la comunità berchiddese si opponga con determinazione al progetto, ritenendo che l’intervento comporterebbe una grave compromissione per le aziende agricole e zootecniche locali, con conseguenti danni alle proprietà private e all’economia agraria del territorio. A ciò si aggiungerebbe un impatto negativo sull’ambiente e sul paesaggio, tale da ostacolare le potenzialità di sviluppo turistico del Comune.

Il sindaco ha infine annunciato l’intenzione di avviare un percorso di mobilitazione istituzionale e popolare, a partire da una deliberazione del Consiglio comunale contraria a questo progetto e ad altri di analoga portata. L’amministrazione ha ribadito di non voler più accettare che iniziative di tale rilevanza vengano imposte dall’alto, senza il minimo coinvolgimento delle comunità locali.

