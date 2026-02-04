Santa Teresa e Sassari in lutto per la scomparsa di Fabrizio, papà di 49 anni

Addio a Fabrizio Albioni.

Santa Teresa Gallura è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Albioni, a soli 49 anni. L’uomo, che lascia due figlie, era conosciuto e voluto bene in paese. La notizia ha sconvolto profondamente la comunità, che sta vivendo un dolore grandissimo in queste ore.

Originario di Sassari, ma residente da tempo a Santa Teresa, nel mese di luglio avrebbe compiuto 50 anni. Il funerale di Fabrizio avrà luogo venerdì 6 febbraio, alle ore 11, nella chiesa di San Vittorio, in Santa Teresa Gallura. Dopo il rito funebre la salma del 49enne sarà trasportata al cimitero di Sassari, la sua città natale.

