Esce olio dai rubinetti, emergenza idrica a Buddusò

Ancora problemi con l’acqua a Buddusò.

La situazione dell’emergenza idrica in via Fabrizio De André e nelle zone limitrofe di Buddusò è tornata, nella giornata di ieri, al centro delle preoccupazioni cittadine, con la segnalazione di nuove fuoriuscite di olio dai rubinetti di diverse abitazioni.

Una problematica che il Comune definisce ormai inaccettabile, la quale continua a generare disagi e allarme tra la popolazione. Di fronte al perdurare dell’emergenza, il sindaco Massimo Satta ha prontamente agito inviando ad Abbanoa, il gestore del servizio idrico, una nuova richiesta formale e urgente, ribadendo quanto già sollecitato nei giorni scorsi.

“In particolare, ho chiesto che ci vengano comunicate immediatamente: le analisi effettuate e i risultati aggiornati sulla contaminazione da idrocarburi; i controlli eseguiti sulla rete idrica; le soluzioni che il gestore intende adottare nell’immediato per ripristinare la potabilità dell’acqua. Tutta la documentazione tecnica utile a comprendere l’origine del problema e i tempi di risoluzione“, ha fatto sapere il primo cittadino tramite la sua pagina ufficiale.

Satta ha ricordato che, al fine di tutelare la salute pubblica, resta in vigore dal giorno 11 novembre l’ordinanza sindacale 15, che impone il divieto assoluto di qualsiasi utilizzo dell’acqua prelevata dalla rete idrica. Una misura che, sebbene indispensabile, comporta inevitabili e significativi disagi per tutti i residenti coinvolti. Nonostante la gravità della situazione, il sindaco ha voluto rassicurare i cittadini, affermando che l’Amministrazione comunale è impegnata senza sosta su ogni fronte. L’ente sta lavorando con determinazione, pretendendo risposte, soluzioni immediate e interventi concreti da parte del gestore. “Non abbiamo alcuna intenzione di abbassare la guardia: la tutela della salute pubblica e il ripristino della normalità sono la nostra priorità assoluta,” ha detto il primo cittadino.

Foto di archivio

