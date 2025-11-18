A Olbia torna la magia del Natale con le luminarie

Le luminarie di Natale tornano a Olbia.
L’aria frizzante e l’avvicinarsi del periodo natalizio portano a Olbia i primi segnali delle imminenti feste di Natale. Da alcuni giorni, nel centro storico della città sono iniziati i lavori di montaggio delle tradizionali luminarie di Natale.
Le squadre di operai sono al lavoro da giorni per installare le strutture luminose lungo le arterie principali della città. Il Natale è il momento più atteso per una città che, dopo la stagione estiva, attende di rivedere le strade illuminate e le persone a passeggio per fare shopping e vedere gli eventi organizzati per le Feste.