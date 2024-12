Disavanzo nel Comune di Budoni, tagli ai servizi e opposizione rinuncia ai gettoni

L’iniziativa dei consiglieri di minoranza del Comune di Budoni.

Il Comune di Budoni si trova con un disavanzo di 5 milioni di euro, uno squilibrio finanziario che avrà inevitabilmente conseguenze sui cittadini, a partire dai tagli ai servizi locali e un aumento delle tariffe per i servizi.

Così i consiglieri di minoranza hanno rinunciato all’indennità di gettoni di presenza maturati dal 1° gennaio 2024. La durata dell’iniziativa del gruppo Uniti per Budoni, composto da Giovanna Suis, Maria Teresa Fais, Ramona Maccioni e Marco Caucci, verrà stabilita nell’ultima seduta del consiglio comunale, ma sarà comunque valida fino alla fine dell’anno.

I consiglieri di minoranza ritengono che non è sufficiente a risolvere la situazione di squilibrio finanziario in cui si trova il Comune di Budoni, ma potrà almeno contribuire ad alleggerire gli elevati costi gravanti sul piano di risanamento delle finanze locali. Hanno definito la scelta come un segnale simbolico, spiegando che l’importo risparmiato sarà destinato ai capitoli di bilancio dedicati a progetti specifici in ambito sociale e a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza.

Secondo i consiglieri, è indice di buona politica e responsabilità morale che i politici eletti diano per primi un esempio di spirito di servizio, sollecitando inoltre trasparenza sull’utilizzo delle somme risparmiate e la loro destinazione a specifici interventi.

Questo gesto verrà formalizzato tramite una comunicazione inviata al commissario straordinario del Comune e inserito come ordine del giorno nell’ultima riunione consiliare, in occasione della dichiarazione dello stato di dissesto economico e dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

