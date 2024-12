Tecnomat vince la guerra con Ottimax, apre il colosso del brico

Tecnomat apre a Olbia

Si è conclusa la disputa legale tra Tecnomat e Ottimax, l’altro grande colosso del bricolage in città. La nuova struttura di vendita sarà finalmente inaugurata il 18 dicembre, dopo un prolungato scontro nei tribunali amministrativi che aveva bloccato temporaneamente il progetto.

È stata una pronuncia del Tar di Cagliari a risolvere definitivamente la questione legale del nuovo polo del bricolage, dopo il ricorso presentato lo scorso 5 ottobre da Bricofer contro la Ottimax Italia. Con il via libera definitivo, l’inaugurazione della struttura rimane fissata per mercoledì 18 dicembre.

L’apertura di Tecnomat non solo ha portato nuovi posti di lavoro in città, in tutto 80, ma una maggiore offerta di prodotti del settore, dunque un’espansione notevole nel mercato cittadino. Infatti, la Tecnomat è considerata la più grande struttura di bricolage nell’Isola, con una storia che ha avuto inizio nel 2018 con l’apertura del primo punto vendita a Elmas, con l’insegna BricoMan.

