Emergenza acqua a Budoni: incontro pubblico con residenti e turisti

Il 2 luglio l’incontro sul tema dell’emergenza acqua Budoni.

A Budoni è emergenza acqua da diverso tempo. La grave siccità ha colpito particolarmente il comune della Gallura, che sta affrontando una vera e propria crisi idrica. A causa di questa problematica, nel paese erano scattate le restrizioni e ora si invitano i residenti e turisti a un incontro pubblico per parlare della problematica.

Così il sindaco Antonio Addis ha invitato la cittadinanza con un video sul suo account ufficiale. “L’amministrazione comunale di Budoni ha il piacere – ha detto il primo cittadino -, per domani 2 luglio alle ore 17 e 30, al nostro anfiteatro comunale, di invitare tutta la popolazione, tutte le aziende, tutti i residenti, tutti i vacanzieri. Chiunque abbia il piacere di partecipare a questo grande incontro, sarà un momento di confronto, di dibattito che andrà a toccare il tema più importante, che è quello della risorsa idrica che in questo momento sta avendo un’importante problematica. Siamo sicuri che grazie al lavoro proposto dall’amministrazione comunale di Budoni, grazie all’attenzione e alla presenza della Regione e degli enti coinvolti in questo importante momento, possiamo superare la stagione”.

