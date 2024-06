L’ondata di caldo secondo le previsioni in Gallura e Sardegna.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi anche in Gallura e in tutta la Sardegna arriva il caldo. Già nella giornata di oggi, 27 giugno, in diverse parti dell’Isola sono stati percepiti oltre 38 gradi, mentre domani, 28 giugno, nel territorio di Olbia, la colonnina di mercurio salirà oltre i 38, con punte di 41 gradi in alcune aree.

Le temperature massime si manterranno intorno ai 35 gradi fino a lunedì 1 luglio, per poi abbassarsi lievemente nei giorni successivi. Un weekend di caldo intenso per questa nuova ondata di calore in Sardegna, che sarà percepita anche in altre parti d’Italia, come la Sicilia, secondo le previsioni sul sito Meteo.it.

Più tiepide le minime, che si manterranno intorno ai 20 gradi in Gallura. Al caldo intenso si prevedono anche cieli giallognoli sopra la Sardegna per l’arrivo della sabbia del deserto, ma questa copertura non impedirà al termometro di salire in modo significativo.





