I progetti del Comune contro le barriere architettoniche.

Il Comune di Budoni quest’anno, oltre ai tanti servizi dedicati al turismo, punta anche sull’accessibilità lanciando il progetto “Budoni Accessibile”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di rendere accessibile il territorio, ad iniziare dalle spiagge, che grazie all’acquisto di carrozzine da mare Job e le passerelle mobili, si renderanno accessibili tutti i litorali a chi ha una disabilità motoria.

Il consigliere comunale Fabrizio Mesina conferma “grazie alle sedie JOB, le spiagge saranno più accessibili in quanto è un prodotto specifico per la balneazione di persone con disabilità, con essa si potrà risolvere il problema di entrare in acqua, grazie alle sue particolari ruote a sezione variabile e deformazione controllata, si potranno affrontare molto facilmente oltre che le zone sabbiose anche quelle con la presenza di ciottoli e ghiaia”.

Il progetto “Budoni Accessibile” punta ad abbattere tutte le barriere architettoniche del territorio e, continua Mesina, “sto personalmente mappando la via Nazionale per individuare le criticità per poi comunicare all’ufficio tecnico dove e come intervenire, siamo partiti dalla via principale, ma è nostra intenzione mappare e intervenire su tutto il paese per risolvere in questa legislatura le criticità dovute alle barriere architettoniche”.

Un’altra iniziativa che si sta portando avanti nel Comune di Budoni è l’inserimento all’interno del nuovo parco giochi comunale di vari giochi per i bambini con disabilitàe per concludere a breve inizieranno i lavori per il più ampio progetto del lungo mare contornato da tutta una serie di servizi correlati.

L’impegno di Mesina come consigliere è quello di segnalare le criticità agli uffici competenti e all’intero Consiglio comunale con l’intento di sensibilizzare su tale argomento e trovando dall’altra parte un’ amministrazione disponibile ad accogliere i suoi consigli.

Conclude Mesina dicendo: “Vorrei trasmettere tale sensibilità anche alla popolazione, in un paese civile il rispetto del prossimo deve essere la base di tutto, tanto più verso chi ha una disabilità. Colgo l’occasione per invitare gli automobilisti a non occupare i parcheggi riservati ai portatori di handicap e alle varie attività commerciali di adeguare i propri locali affinché siano fruibili anche da chi ha disabilità motorie”.



